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BLAST Premier стал худшим турниром для снайпера NAVI

Counter-Strike

Самое слабое выступление w0nderful за украинскую команду

BLAST Premier стал худшим турниром для снайпера NAVI

HLTV

Новина українською

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда стартовала на ивенте с двух поражений и впервые с 2019-го года заняла последнее место на турнире.

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В свою очередь, этот турнир также стал худшим для снайпера "Рожденных Побеждать" - Игоря "w0nderful" Жданова. В частности, 19-летний киберспортсмен продемонстрировал самый низкий свой рейтинг с момента присоединения к NAVI.

Средний показатель Жданова за 5 карт на BLAST Premier World Final 2024 составил всего лишь 0.83. Предыдущий худший результат Игоря в футболке "черно-желтых" был зафиксирован на IEM Dallas 2024 - 0.96.

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Источник:
HLTV
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