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BLAST Premier стал худшим турниром для снайпера NAVI
Самое слабое выступление w0nderful за украинскую команду
HLTV
В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Украинская команда
В свою очередь, этот турнир также стал худшим для снайпера "Рожденных Побеждать" - Игоря "w0nderful" Жданова. В частности, 19-летний киберспортсмен продемонстрировал самый низкий свой рейтинг с момента присоединения к NAVI.
Средний показатель Жданова за 5 карт на BLAST Premier World Final 2024 составил всего лишь 0.83. Предыдущий худший результат Игоря в футболке "черно-желтых" был зафиксирован на IEM Dallas 2024 - 0.96.
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