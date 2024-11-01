BLAST Premier стал худшим турниром для снайпера NAVI

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда стартовала на ивенте с двух поражений и впервые с 2019-го года заняла последнее место на турнире.

В свою очередь, этот турнир также стал худшим для снайпера "Рожденных Побеждать" - Игоря "w0nderful" Жданова. В частности, 19-летний киберспортсмен продемонстрировал самый низкий свой рейтинг с момента присоединения к NAVI.

Средний показатель Жданова за 5 карт на BLAST Premier World Final 2024 составил всего лишь 0.83. Предыдущий худший результат Игоря в футболке "черно-желтых" был зафиксирован на IEM Dallas 2024 - 0.96.