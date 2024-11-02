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Рифлер NAVI признан лучшим игроком октября

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По версии HLTV

Рифлер NAVI признан лучшим игроком октября

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV подвел итоги октября. В частности, лучшим игроком прошлого месяца по версии болельщиков был признан рифлер украинской команды Natus Vincere - Иван "iM" Михай.

В голосовании румынский исполнитель набрал 63,7%. Его средний рейтинг на победных картах NAVI за этот временной промежуток составил 1.37.

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Напомним, в октябре "Рожденные Побеждать" стали триумфаторами IEM Rio 2024, а сам Иван был признан MVP ивента.

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