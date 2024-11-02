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Рифлер NAVI признан лучшим игроком октября
По версии HLTV
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подвел итоги октября. В частности, лучшим игроком прошлого месяца по версии болельщиков был признан рифлер украинской команды Natus Vincere - Иван "iM" Михай.
В голосовании румынский исполнитель набрал 63,7%. Его средний рейтинг на победных картах NAVI за этот временной промежуток составил 1.37.
Напомним, в октябре "Рожденные Побеждать" стали
First Romanian MVP winner ????"iMeCSGO has been voted HLTV and "thunderpickco Community Player of the Month for October 2024 pic.twitter.com/K8g36LT9ry— HLTV.org ("HLTVorg) November 1, 2024
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