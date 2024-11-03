Разгромили российскую команду. G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В воскресенье, 3-го ноября состоялся гранд-финал турнира, в котором встречались коллективы G2 и Team Spirit. В итоге, титул завоевали G2, разгромив россиян со счетом 3:0 (прим. - формат встречи "Best of 5").

13:7 Mirage,

13:5 Anubis,

13:7 на Dust 2.

Напомним, украинская команда Natus Vincere также принимала участие в ивенте, однако после двух поражений заняла последнее место. Это произошло впервые с 2019-го года для "Рожденных Побеждать".

Запись гранд-финала BLAST Premier World Final 2024