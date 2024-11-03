Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгромили российскую команду. G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final
Уверенная победа
HLTV
В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В воскресенье, 3-го ноября состоялся гранд-финал турнира, в котором встречались коллективы G2 и Team Spirit. В итоге, титул завоевали G2, разгромив россиян со счетом 3:0 (прим. - формат встречи "Best of 5").
- 13:7 Mirage,
- 13:5 Anubis,
- 13:7 на Dust 2.
Напомним, украинская команда Natus Vincere также принимала участие в ивенте, однако после двух поражений
Запись гранд-финала BLAST Premier World Final 2024
Популярное сейчас
- Динамо – Ингулец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Андрей Пятов прокомментировал информацию о разводе с женой. У пары - четверо детей
- Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Без побед. NAVI вылетели из BLAST Premier World Final
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО