  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Разгромили российскую команду. G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разгромили российскую команду. G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final

Counter-Strike

Уверенная победа

Разгромили российскую команду. G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final

HLTV

Новина українською

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В воскресенье, 3-го ноября состоялся гранд-финал турнира, в котором встречались коллективы G2 и Team Spirit. В итоге, титул завоевали G2, разгромив россиян со счетом 3:0 (прим. - формат встречи "Best of 5").

  • 13:7 Mirage,
  • 13:5 Anubis,
  • 13:7 на Dust 2.

Напомним, украинская команда Natus Vincere также принимала участие в ивенте, однако после двух поражений заняла последнее место. Это произошло впервые с 2019-го года для "Рожденных Побеждать".

Запись гранд-финала BLAST Premier World Final 2024

По теме
yellow-arrow
Рифлер NAVI признан лучшим игроком октября
yellow-arrow
BLAST Premier стал худшим турниром для снайпера NAVI
yellow-arrow
NAVI впервые за 5 лет заняли последнее место на турнире
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости