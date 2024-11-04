  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. The Mongolz стали чемпионами Thunderpick World Championship 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Mongolz стали чемпионами Thunderpick World Championship 2024

Counter-Strike

Монгольский коллектив заработал полмиллиона долларов

The Mongolz стали чемпионами Thunderpick World Championship 2024

Thunderpick World Championship 2024

Новина українською

В период с 21-го октября по 3-е ноября в столице Германии проходил турнир уровня A-Tier по дисциплине CS2 - Thunderpick World Championship 2024. 16 команд вели борьбу за призовой фонд в размере 850 тысяч долларов.

Читайте такжеРазгромили российскую команду. G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final

С воскресенья на понедельник состоялся гранд-финал ивента, в котором встречались команды The Mongolz и HEROIC. В итоге, уверенную победу одержала The Mongolz - со счетом 3-1:

  • 13:8 на Dust2,
  • 6:13 на Ancient,
  • 13:11 на Anubis,
  • 13:2 на Mirage.

Таким образом, монгольская команда стала чемпионом и заработала в качестве призовых 500 тысяч долларов.

По теме
yellow-arrow
Разгромили российскую команду. G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final
yellow-arrow
Рифлер NAVI признан лучшим игроком октября
yellow-arrow
BLAST Premier стал худшим турниром для снайпера NAVI
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости