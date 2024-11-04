The Mongolz стали чемпионами Thunderpick World Championship 2024

В период с 21-го октября по 3-е ноября в столице Германии проходил турнир уровня A-Tier по дисциплине CS2 - Thunderpick World Championship 2024. 16 команд вели борьбу за призовой фонд в размере 850 тысяч долларов.

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С воскресенья на понедельник состоялся гранд-финал ивента, в котором встречались команды The Mongolz и HEROIC. В итоге, уверенную победу одержала The Mongolz - со счетом 3-1:

13:8 на Dust2,

6:13 на Ancient,

13:11 на Anubis,

13:2 на Mirage.

Таким образом, монгольская команда стала чемпионом и заработала в качестве призовых 500 тысяч долларов.