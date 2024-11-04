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Команда Зинченко, юниоры NAVI и Monte сыграют в плей-офф HellCup 11
Три украинские команды
Twitter Hellcase Cup
В период с 28-го июня по 9-е ноября проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - HellCup 11. Общий призовой фонд ивента составляет более 320 тысяч долларов.
Финальная стадия соревнования начнется 5-го ноября. Примечательно, что в этом раунде турнира сыграют сразу три украинских коллектива: Monte, команда киберспортивной организации защитника "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) и молодежный состав NAVI Junior.
Первые две команды получили прямые приглашения в плей-офф, а юниоры Natus Vincere пробились в этот этап через групповой раунд.
We've got the 8 invited squads locked in for the #HellCup11 Playoffs! ????— Hellcase Cup (@hellcasecup) November 3, 2024
???? Playoff run starts on November 5th pic.twitter.com/v7vAUYzjKE
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