Команда Зинченко, юниоры NAVI и Monte сыграют в плей-офф HellCup 11

В период с 28-го июня по 9-е ноября проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - HellCup 11. Общий призовой фонд ивента составляет более 320 тысяч долларов.

Финальная стадия соревнования начнется 5-го ноября. Примечательно, что в этом раунде турнира сыграют сразу три украинских коллектива: Monte, команда киберспортивной организации защитника "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) и молодежный состав NAVI Junior.

Первые две команды получили прямые приглашения в плей-офф, а юниоры Natus Vincere пробились в этот этап через групповой раунд.

We've got the 8 invited squads locked in for the #HellCup11 Playoffs! ????



???? Playoff run starts on November 5th pic.twitter.com/v7vAUYzjKE