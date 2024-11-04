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Команда Зинченко, юниоры NAVI и Monte сыграют в плей-офф HellCup 11

Counter-Strike

Три украинские команды

Команда Зинченко, юниоры NAVI и Monte сыграют в плей-офф HellCup 11

Twitter Hellcase Cup

Новина українською

В период с 28-го июня по 9-е ноября проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - HellCup 11. Общий призовой фонд ивента составляет более 320 тысяч долларов.

Финальная стадия соревнования начнется 5-го ноября. Примечательно, что в этом раунде турнира сыграют сразу три украинских коллектива: Monte, команда киберспортивной организации защитника "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) и молодежный состав NAVI Junior.

Первые две команды получили прямые приглашения в плей-офф, а юниоры Natus Vincere пробились в этот этап через групповой раунд.

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