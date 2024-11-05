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Несмотря на последнее место на BLAST Premier. NAVI сохранили лидерство в рейтинге HLTV
Команда Зинченко, B8 и Monte улучшили свои позиции
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 998 зачетных баллов.
Рейтинг HLTV:
- 1. Natus Vincere - 998 баллов
- 2. G2 - 880
- 3. Vitality - 689
- 4. MOUZ - 545
- 5. Spirit - 493
- 6. FaZe Clan - 394
- 7. Eternal Fire - 321
- 8. HEROIC - 299
- 9. FURIA - 266
- 10. Virtus.rpo - 259
В свою очередь, другие украинские команды также поднялись в списке. В частности, B8 установили свой новый личный рекорд, и сейчас занимают 23-ю позицию. В свою очередь Monte сумели вернуться в топ-30 рейтинга.
К тому же, команда киберспортивной организации защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) поднялась на одну строчку и теперь занимает 39-е место в обновленной версии топа от HLTV.
Места других команд с украинскими игроками в составе:
- Falcons - 24
- ENCE - 25 (+2)
- NIP - 36 (-3)
- NAVI Junior - 46 (+4)
- FAVBET - 56
- Party Astronauts - 71 (+3)
- Monte Gen - 81 (-2)
- DRILLAS - 91 (+8)
- L&G - 96 (-2)
- kONO - 116 (+6)
- Lazer - Cats 180
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