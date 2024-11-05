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Несмотря на последнее место на BLAST Premier. NAVI сохранили лидерство в рейтинге HLTV

Counter-Strike

Команда Зинченко, B8 и Monte улучшили свои позиции

Несмотря на последнее место на BLAST Premier. NAVI сохранили лидерство в рейтинге HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 998 зачетных баллов.

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Рейтинг HLTV:

  • 1. Natus Vincere - 998 баллов
  • 2. G2 - 880
  • 3. Vitality - 689
  • 4. MOUZ - 545
  • 5. Spirit - 493
  • 6. FaZe Clan - 394
  • 7. Eternal Fire - 321
  • 8. HEROIC - 299
  • 9. FURIA - 266
  • 10. Virtus.rpo - 259

В свою очередь, другие украинские команды также поднялись в списке. В частности, B8 установили свой новый личный рекорд, и сейчас занимают 23-ю позицию. В свою очередь Monte сумели вернуться в топ-30 рейтинга.

К тому же, команда киберспортивной организации защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) поднялась на одну строчку и теперь занимает 39-е место в обновленной версии топа от HLTV.

Места других команд с украинскими игроками в составе:

  • Falcons - 24
  • ENCE - 25 (+2)
  • NIP - 36 (-3)
  • NAVI Junior - 46 (+4)
  • FAVBET - 56
  • Party Astronauts - 71 (+3)
  • Monte Gen - 81 (-2)
  • DRILLAS - 91 (+8)
  • L&G - 96 (-2)
  • kONO - 116 (+6)
  • Lazer - Cats 180
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Источник:
HLTV
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