Несмотря на последнее место на BLAST Premier. NAVI сохранили лидерство в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 998 зачетных баллов.

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Рейтинг HLTV:

1. Natus Vincere - 998 баллов

2. G2 - 880

3. Vitality - 689

4. MOUZ - 545

5. Spirit - 493

6. FaZe Clan - 394

7. Eternal Fire - 321

8. HEROIC - 299

9. FURIA - 266

10. Virtus.rpo - 259

В свою очередь, другие украинские команды также поднялись в списке. В частности, B8 установили свой новый личный рекорд, и сейчас занимают 23-ю позицию. В свою очередь Monte сумели вернуться в топ-30 рейтинга.

К тому же, команда киберспортивной организации защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) поднялась на одну строчку и теперь занимает 39-е место в обновленной версии топа от HLTV.

Места других команд с украинскими игроками в составе: