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Снайпер Vitality ZywOo - лучший игрок первого сезона СS2 по среднему рейтингу
В ТОП-10 без игроков NAVI...
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории дисциплины CS2.
Таким образом, рейтинг игроков с самым высоким средним рейтингом на крупных турнирах в 2024 году возглавил французский снайпер Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Его средний рейтинг за 108 карт составил 1,31.
В тройку лучших по этому показателю также попали два россиянина: из Team Spirit и G2. Речь идет о Данииле "donk" Кришковце (1,30 за 85 карт) и Илье "m0NESY" Осипове (1,27 - за 140).
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