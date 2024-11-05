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Снайпер Vitality ZywOo - лучший игрок первого сезона СS2 по среднему рейтингу

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Снайпер Vitality ZywOo - лучший игрок первого сезона СS2 по среднему рейтингу

HLTV

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Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории дисциплины CS2.

Таким образом, рейтинг игроков с самым высоким средним рейтингом на крупных турнирах в 2024 году возглавил французский снайпер Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Его средний рейтинг за 108 карт составил 1,31.

В тройку лучших по этому показателю также попали два россиянина: из Team Spirit и G2. Речь идет о Данииле "donk" Кришковце (1,30 за 85 карт) и Илье "m0NESY" Осипове (1,27 - за 140).

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Источник:
HLTV
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