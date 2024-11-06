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Украиноязычные трансляции вошли в топ-5 по популярности на BLAST Premier: World Final 2024
Несмотря на последнее место NAVI
HLTV
В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Украинская команда Natus Vincere также принимала участие в этом ивенте. "Рожденные Побеждать" уступили FaZe Clan и Astralis. Таким образом, NAVI
В то же время, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена собрал на своих матчах более 20 тысяч украинских зрителей.
По данным украинского аналитического сервиса Esports Charts, поединок между NAVI и FaZe Clan стал самым популярным матчем украиноязычной трансляции BLAST Premier: World Final 2024.
В свою очередь, украиноязычные трансляции собрали более 315,4 тыс. часов просмотра. Это около 3,6% от всех просмотров.
Скриншот портала Players
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