Украиноязычные трансляции вошли в топ-5 по популярности на BLAST Premier: World Final 2024

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд боролись за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда Natus Vincere также принимала участие в этом ивенте. "Рожденные Побеждать" уступили FaZe Clan и Astralis. Таким образом, NAVI заняли последнее место на ивенте. Это произошло впервые с 2019-го года.

В то же время, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена собрал на своих матчах более 20 тысяч украинских зрителей.

По данным украинского аналитического сервиса Esports Charts, поединок между NAVI и FaZe Clan стал самым популярным матчем украиноязычной трансляции BLAST Premier: World Final 2024.

В свою очередь, украиноязычные трансляции собрали более 315,4 тыс. часов просмотра. Это около 3,6% от всех просмотров.

Скриншот портала Players