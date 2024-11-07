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HellCup 11. NAVI - в финале верхней сетки, команда Зинченко - в топ-16

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Также свои выступления на турнире завершили Monte

HellCup 11. NAVI - в финале верхней сетки, команда Зинченко - в топ-16

telegram @natus_vincere_official

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В период с 28-го июня по 9-е ноября проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - HellCup 11. Общий призовой фонд ивента составляет более 320 тысяч долларов. 5-го ноября стартовала финальная стадия матчей на вылет.

Молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere пробился в финал верхней сетки ивента. Это произошло благодаря победе NAVI Junior над Rebels в полуфинале.

В частности, юниоры "Рожденных Побеждать" одержали победу со счетом 2-1:

  • 13:6 на Dust2,
  • 5:13 на Nuke,
  • 13:7 на Ancient.

Таким образом, в финале сетки "виннеров" NAVI Junior сыграют против победителя пары ECLOT - 9 Pandas.

Напомним, на HellCup 11 также выступали другие украинские команды. Речь идет о Monte и команде организации Александра Зинченко (Passion UA). Первые финишировали на 5-8 месте, а вторые - на 9-16, соответственно.

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киберспорт NAVI Natus Vincere Monte
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