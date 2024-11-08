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BLAST анонсировал даты турниров на 2026 год

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Восемь ивентов

BLAST анонсировал даты турниров на 2026 год

BLAST.tv

Новина українською

Киберспортивный организатор BLAST представил расписание своих турниров на 2026-й год. В частности, состоялся анонс 8 чемпионатов.

  • Bounty Spring - с 12 по 25 января 2025 года;
  • Open Spring - с 16 по 29 марта 2025 года;
  • Rising Spring - дата неизвестна;
  • Rivals Spring - с 27 апреля по 3 мая 2025;
  • Bounty Fall - с 20 июля по 2 августа 2025;
  • Rising Spring - дата неизвестна;
  • Open Fall - с 24 августа по 6 сентября 2025 года;
  • Rivals Fall - с 9 по 15 ноября 2025.
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К тому же, BLAST анонсировал даты, когда будут присланы инвайты для команд на ивенты в 2025-м году.

  • Bounty Spring - 16 декабря 2024 года;
  • Rising Spring - 3 февраля 2025;
  • Open Spring - 3 февраля 2025 года;
  • Rivals Spring - 1 апреля 2025 года;
  • Bounty Fall - 14 июля 2025 года;
  • Rising Fall - 14 июля 2025 года;
  • Open Fall - 14 июля 2025 года;
  • Rivals Fall - 6 октября 2025 года.
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Источник:
BLAST.tv
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