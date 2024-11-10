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NAVI Junior заняли третье место на EPL Season 20
Уступили в полуфинале
telegram @natus_vincere_official
С субботы на воскресенье молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere боролся за выход в гранд-финал European Pro League Season 20.
В частности, юниоры "Рожденных Побеждать" встречались с коллективом 9 Pandas. Матч проходил в формате "Best of 3" и закончился NAVI со счетом 0-2:
- Anubis - 11:13,
- Mirage - 10:13.
Таким образом, NAVI Junior заняли третье итоговое место на ивенте.
Лучшие моменты поединка между NAVI Junior и 9 Pandas
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