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NAVI Junior заняли третье место на EPL Season 20

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Уступили в полуфинале

NAVI Junior заняли третье место на EPL Season 20

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

С субботы на воскресенье молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere боролся за выход в гранд-финал European Pro League Season 20.

В частности, юниоры "Рожденных Побеждать" встречались с коллективом 9 Pandas. Матч проходил в формате "Best of 3" и закончился NAVI со счетом 0-2:

  • Anubis - 11:13,
  • Mirage - 10:13.

Таким образом, NAVI Junior заняли третье итоговое место на ивенте.

Лучшие моменты поединка между NAVI Junior и 9 Pandas

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