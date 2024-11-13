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После вылета из RMR до мейджора. Украинец Woro2k покинул DRILLAS

Counter-Strike

Владимир в поисках новой команды

После вылета из RMR до мейджора. Украинец Woro2k покинул DRILLAS

HTLV

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Сейчас проходят поединки RMR-квалификации к мейджору по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024.

В частности, в среду команда DRILLAS проиграла FlyQuest со счетом 1:2 и вылетела из отбора к ивенту в Шанхае. За DRILLAS выступали украинцы Владислав "Kvem" Король и Владимир "Woro2k" Велетнюк.

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Примечательно, что последний покинул коллектив после этого поражения.

"Я хочу достичь своих целей и все еще голоден к победам, супер мотивирован, буду искать новый дом, с кем я смогу это сделать. Спасибо всем, кто нас поддерживает", - так свое решение прокомментировал Велетнюк.

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Источник:
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