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После вылета из RMR до мейджора. Украинец Woro2k покинул DRILLAS
Владимир в поисках новой команды
HTLV
Сейчас проходят поединки RMR-квалификации к мейджору по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024.
В частности, в среду команда DRILLAS проиграла FlyQuest со счетом 1:2 и вылетела из отбора к ивенту в Шанхае. За DRILLAS выступали украинцы Владислав "Kvem" Король и Владимир "Woro2k" Велетнюк.
Примечательно, что последний покинул коллектив после этого поражения.
"Я хочу достичь своих целей и все еще голоден к победам, супер мотивирован, буду искать новый дом, с кем я смогу это сделать. Спасибо всем, кто нас поддерживает", - так свое решение прокомментировал Велетнюк.
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