Команда организации Коноплянки получила прямое приглашение на турнир серии United21

В период с 18-го ноября по 5-е декабря пройдет офлайн турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - серии ивентов United21. 16 команд будут вести борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

Организаторы ивента объявили список команд, которые получили прямые приглашения. Среди них есть два украинских коллектива: L&G и kONO.ECF.

Напомним, kONO.ECF - это киберспортивная организация, владельцем которой является украинский бывший футболист Евгений Коноплянка.

Ladies and gentlemen, we are announcing the 23rd season of United21!



???? 18.11.2024 - 05.12.2024

????‍????‍???? 16

???? 10000$



Meet our participants!@AstralisCS Talent @Lilmixgg @GenOneEsports @ENCE AC @WopaEsport @BetclicApogee @illuminargaming @bcgame @VerdantEC @TeamEndpoint… pic.twitter.com/NZWLqJQOcU