NAVI стартовали с двух побед на европейском RMR к мэйджору в Шанхае

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В воскресенье, 17-го ноября стартовал PW Major EU RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.

Таким образом, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свои первые поединки на RMR-турнире. В частности, "Рожденные Побеждать" в формате "Best of 1" обыграли коллективы Fnatic и SINNERS.

Оба поединка прошли на карте Inferno и закончились со счетами 13:9 и 13:5 - в пользу NAVI, соответственно.

Запись матча NAVI - Fnatic

Запись матча NAVI - SINNERS