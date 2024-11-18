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Рейтинг HLTV. NAVI все еще лидеры, команда Зинченко и Monte потеряли позиции
Обновленная версия мирового списка
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 932 зачетных балла.
В свою очередь другие украинские коллективы потеряли позиции в обновленной версии рейтинга. Речь идет о B8, Monte, молодежном составе NAVI (NAVI Junior) и команде организации Александра Зинченко (Passion UA).
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):
- 1. NAVI - 932 балла
- 2. G2 - 919
- 3. Vitality - 613
- 4. Spirit - 566
- 5. MOUZ - 517
- 6. FaZe - 394
- 7 (8). HEROIC - 306
- 8 (7). Eternal Fire - 300
- 9 (11). FURIA - 279
- 10. Astralis - 246
***
- 19 (18). B8 - 101
- 33 (28). Monte - 51
- 46 (38). NAVI Junior - 30
- 49 (43). Passion UA - 28
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