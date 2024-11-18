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Рейтинг HLTV. NAVI все еще лидеры, команда Зинченко и Monte потеряли позиции

Counter-Strike

Обновленная версия мирового списка

Рейтинг HLTV. NAVI все еще лидеры, команда Зинченко и Monte потеряли позиции

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 932 зачетных балла.

В свою очередь другие украинские коллективы потеряли позиции в обновленной версии рейтинга. Речь идет о B8, Monte, молодежном составе NAVI (NAVI Junior) и команде организации Александра Зинченко (Passion UA).

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

  • 1. NAVI - 932 балла
  • 2. G2 - 919
  • 3. Vitality - 613
  • 4. Spirit - 566
  • 5. MOUZ - 517
  • 6. FaZe - 394
  • 7 (8). HEROIC - 306
  • 8 (7). Eternal Fire - 300
  • 9 (11). FURIA - 279
  • 10. Astralis - 246

***

  • 19 (18). B8 - 101
  • 33 (28). Monte - 51
  • 46 (38). NAVI Junior - 30
  • 49 (43). Passion UA - 28
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Источник:
HLTV
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