Рейтинг HLTV. NAVI все еще лидеры, команда Зинченко и Monte потеряли позиции

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 932 зачетных балла.

В свою очередь другие украинские коллективы потеряли позиции в обновленной версии рейтинга. Речь идет о B8, Monte, молодежном составе NAVI (NAVI Junior) и команде организации Александра Зинченко (Passion UA).

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

1. NAVI - 932 балла

2. G2 - 919

3. Vitality - 613

4. Spirit - 566

5. MOUZ - 517

6. FaZe - 394

7 (8). HEROIC - 306

8 (7). Eternal Fire - 300

9 (11). FURIA - 279

10. Astralis - 246

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