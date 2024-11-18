NAVI проиграли MOUZ в рамках RMR к шанхайскому мэйджору

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой третий поединок на турнире. В частности, в понедельник, 18-го ноября "Рожденные Побеждать" уступили для MOUZ - с общим счетом 1:2.

13:4 на Mirage,

8:13 на Dust2,

7:13 на Inferno.

Таким образом, "мышки" с тремя победами в активе отобрались на мэйджор в Китае. В свою очередь, у Natus Vincere еще будет две попытки, чтобы добыть путевку на Perfect World Shanghai Major 2024.

Напомним, в воскресенье коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена провел свои первые матчи на ивенте. Встречи с Fnatic и SINNERS прошли в формате "Best of 1". Оба поединка состоялись на карте Inferno и закончились победами NAVI.

Запись поединка между NAVI и MOUZ