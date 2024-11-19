Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
MOUZ и Vitality стали первыми участниками мэйджора в Шанхае
Прошли RMR со статистикой 3:0
Perfect World Shanghai Major 2024
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В воскресенье, 17-го ноября стартовал PW Major EU RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.
Коллективы MOUZ и Vitality первыми добыли путевку на шанхайский ивент. В частности, "мышки" в последнем матче обыграли украинскую команду Natus Vincere, а Team Vitality переиграли FaZe Clan.
Таким образом, обе команды со статистикой 3:0 гарантированно вышли на мэйджор.
Запись поединка между MOUZ и NAVI
Запись поединка между Team Vitality и FaZe Clan
Популярное сейчас
- Известно, как Сергей Ребров отреагировал на предложение отвечать на вопросы, переведенные албанской стороной на русский
- Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ
- Суркис прояснил важную деталь контракта Шапаренко с Динамо
- NAVI проиграли MOUZ в рамках RMR к шанхайскому мэйджору
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля