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MOUZ и Vitality стали первыми участниками мэйджора в Шанхае

Counter-Strike

Прошли RMR со статистикой 3:0

MOUZ и Vitality стали первыми участниками мэйджора в Шанхае

Perfect World Shanghai Major 2024

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В воскресенье, 17-го ноября стартовал PW Major EU RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.

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Коллективы MOUZ и Vitality первыми добыли путевку на шанхайский ивент. В частности, "мышки" в последнем матче обыграли украинскую команду Natus Vincere, а Team Vitality переиграли FaZe Clan.

Таким образом, обе команды со статистикой 3:0 гарантированно вышли на мэйджор.

Запись поединка между MOUZ и NAVI

Запись поединка между Team Vitality и FaZe Clan

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