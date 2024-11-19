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NAVI вышли на Perfect World Shanghai Major 2024

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Путевку на мэйджор принесла победа над SAW

NAVI вышли на Perfect World Shanghai Major 2024

telegram @natus_vincere_official

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В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Сейчас проходят матчи европейского RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на PW Major EU RMR. В частности, в своей четвертой игре "Рожденные Побеждать" встречались с SAW и переиграли своего оппонента со счетом 2-0.

  • 13:10 Nuke,
  • 13:2 Ancient.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена со статистикой выступлений 3:1 добыл путевку на шанхайский мэйджор. Напомним, до этого NAVI в формате "Best of 1" переиграли Fnatic и SINNERS, а в рамках "Bo3" уступили для MOUZ.

Запись поединка между NAVI и SAW

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