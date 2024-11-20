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NAVI - единственная команда, которая вышла на все мэйджоры в истории Counter-Strike
В CS:GO и CS2
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Сейчас проходят матчи европейского RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.
Во вторник украинская команда Natus Vincere обыграла коллектив SAW и получила путевку на шанхайский мэйджор.
Таким образом, NAVI стали единственной организацией, которая пробилась на абсолютно все мэйджоры в СЅ:GO и CS2. Это будет уже 21-й подобный топовый турнир для "Рожденных Побеждать".
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