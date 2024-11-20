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s1mple: Я буду тренироваться до потери пульса, чтобы выиграть мэйджор
Украинский снайпер - о вылете из RMR к Perfect World Shanghai Major 2024
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Сейчас же завершается европейский RMR, по итогам которого определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.
Во вторник Falcons уступили для коллектива GamerLegion (6:13 Vertigo, 13:7 Nuke, 7:13 Mirage) и завершили RMR с итоговой статистикой 1:3. Таким образом, украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев, выступающий за Falcons на правах аренды, не сыграет на шанхайском ивенте.
"Не волнуйтесь, я вернусь сильнее, даже если буду сидеть на скамейке запасных. Я буду тренироваться до потери пульса, чтобы выиграть мэйджор. Кстати, -Train +Vertigo как можно быстрее. Полная свобода действий", - написал s1mple после поражения.
Запись поединка между Falcons и GamerLegion
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