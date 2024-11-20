  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. s1mple: Я буду тренироваться до потери пульса, чтобы выиграть мэйджор
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

s1mple: Я буду тренироваться до потери пульса, чтобы выиграть мэйджор

Counter-Strike

Украинский снайпер - о вылете из RMR к Perfect World Shanghai Major 2024

s1mple: Я буду тренироваться до потери пульса, чтобы выиграть мэйджор

HLTV

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Сейчас же завершается европейский RMR, по итогам которого определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.

Читайте такжеNAVI вышли на Perfect World Shanghai Major 2024

Во вторник Falcons уступили для коллектива GamerLegion (6:13 Vertigo, 13:7 Nuke, 7:13 Mirage) и завершили RMR с итоговой статистикой 1:3. Таким образом, украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев, выступающий за Falcons на правах аренды, не сыграет на шанхайском ивенте.

"Не волнуйтесь, я вернусь сильнее, даже если буду сидеть на скамейке запасных. Я буду тренироваться до потери пульса, чтобы выиграть мэйджор. Кстати, -Train +Vertigo как можно быстрее. Полная свобода действий", - написал s1mple после поражения.

Запись поединка между Falcons и GamerLegion

По теме
yellow-arrow
jL с NAVI: Буткемп на RMR к шанхайскому мэйджору был одним из худших
yellow-arrow
NAVI - единственная команда, которая вышла на все мэйджоры в истории Counter-Strike
yellow-arrow
NAVI вышли на Perfect World Shanghai Major 2024
киберспорт Александр Костылев
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости