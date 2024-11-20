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jL с NAVI: Буткемп на RMR к шанхайскому мэйджору был одним из худших

Counter-Strike

Тем не менее, в итоге NAVI добыли путевку

jL с NAVI: Буткемп на RMR к шанхайскому мэйджору был одним из худших

HLTV

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Литовский рифлер команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал выход "Рожденных Побеждать" на Perfect World Shanghai Major.

"Этот буткемп был одним из худших, без сомнения. У нас было мало времени, эффективность была низкой. К тому же, у нас возникли определённые проблемы, но ещё есть много времени. Впереди несколько недель или дней 10, пока не завершатся матчи группы Б, и еще больше времени, если мы попадем сразу в Elimination Stage.

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Надеемся, команды захотят потренироваться с нами, пока мы здесь. Мы знаем, на каком уровне находимся и над чем нужно работать", - рассказал jL.

Напомним, по ходу европейского RMR к шанхайскому мэйджору NAVI в формате "Best of 1" переиграли Fnatic и SINNERS, а в рамках "Bo3" уступили для MOUZ. Сам же Perfect World Shanghai Major 2024 пройдет в период с 30-го ноября по 15-е декабря.

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Источник:
HLTV
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