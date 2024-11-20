jL с NAVI: Буткемп на RMR к шанхайскому мэйджору был одним из худших

Литовский рифлер команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал выход "Рожденных Побеждать" на Perfect World Shanghai Major.

"Этот буткемп был одним из худших, без сомнения. У нас было мало времени, эффективность была низкой. К тому же, у нас возникли определённые проблемы, но ещё есть много времени. Впереди несколько недель или дней 10, пока не завершатся матчи группы Б, и еще больше времени, если мы попадем сразу в Elimination Stage.

Надеемся, команды захотят потренироваться с нами, пока мы здесь. Мы знаем, на каком уровне находимся и над чем нужно работать", - рассказал jL.

Напомним, по ходу европейского RMR к шанхайскому мэйджору NAVI в формате "Best of 1" переиграли Fnatic и SINNERS, а в рамках "Bo3" уступили для MOUZ. Сам же Perfect World Shanghai Major 2024 пройдет в период с 30-го ноября по 15-е декабря.