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В шаге от заветного мэйджора! Команда Зинченко обыграла два российских коллектива в рамках RMR
Passion UA одолели Virtus.pro и Spirit
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Сейчас проходят матчи европейского RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.
В частности, команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) стартовала на PW Major EU RMR с двух побед. Украинский коллектив в формате "Best of 1" одолел две российские команды: Spirit и Virtus.pro, со счетом 16:14 и 13:11, соответственно.
Таким образом, для выхода на мэйджор Passion UA нужно одержать еще одну победу.
Запись поединка между Passion UA и Virtus.pro
Запись поединка между Passion UA и Virtus.pro
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