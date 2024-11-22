Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
PW Major EU RMR. B8 вылетели, команда Зинченко продолжает борьбу за выход на мэйджор
Passion UA нужно выиграть только один матч
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Сейчас проходят матчи европейского RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.
22-го ноября, в пятницу украинские команды B8 и Passion UA (команда киберспортивной организации Александра Зинченко) провели свои третьи поединки в рамках PW Major EU RMR.
В частности, B8 уступили для Astralis со счетом 1:2 (13-11, 11-13, 9-13). А Passion UA проиграли BIG с аналогичным счетом 1:2 (13-9, 5-13, 9-13).
Таким образом, B8 со статистикой 0:3 покинули RMR и потеряли шансы попасть на мэйджор. В свою очередь, команде Зинченко нужно выиграть еще одну игру, чтобы получить путевку на Perfect World Shanghai Major 2024 - статистика 2:1.
Запись поединка между B8 и Astralis
Запись поединка между Passion UA и BIG
Популярное сейчас
- Карпаты в пятерке, Колос на грани стыков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- В шаге от заветного мэйджора! Команда Зинченко обыграла два российских коллектива в рамках RMR
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля