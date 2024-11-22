PW Major EU RMR. B8 вылетели, команда Зинченко продолжает борьбу за выход на мэйджор

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Сейчас проходят матчи европейского RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.

22-го ноября, в пятницу украинские команды B8 и Passion UA (команда киберспортивной организации Александра Зинченко) провели свои третьи поединки в рамках PW Major EU RMR.

В частности, B8 уступили для Astralis со счетом 1:2 (13-11, 11-13, 9-13). А Passion UA проиграли BIG с аналогичным счетом 1:2 (13-9, 5-13, 9-13).

Таким образом, B8 со статистикой 0:3 покинули RMR и потеряли шансы попасть на мэйджор. В свою очередь, команде Зинченко нужно выиграть еще одну игру, чтобы получить путевку на Perfect World Shanghai Major 2024 - статистика 2:1.

Запись поединка между B8 и Astralis

Запись поединка между Passion UA и BIG