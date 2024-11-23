PW Major EU RMR. Команда Зинченко проиграла HEROIC

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Сейчас проходят матчи европейского RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.

В субботу, 23-го ноября команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) провела свой уже четвертый поединок на PW Major EU RMR. В частности, Passion UA встречались с коллективом HEROIC и уступили со счетом 1:2 (13:9 Ancient, 7:13 Vertigo и 7:13 Mirage).

Сейчас статистика выступлений Passion UA составляет 2-2.

Запись поединка между Passion UA и HEROIC