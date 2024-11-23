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Снайпер B8: Опустошенный в последние два дня, вылетели из RMR
Даниил - о поражении от Astralis
HLTV
Снайпер украинской команды B8 Даниил "headtr1ck" Валитов поделился мыслями на счет вылета его команды из PW Major EU RMR в Perfect World Shanghai Major 2024.
"Опустошенный последними двумя днями, вылетели из RMR. Казалось, что мы были в такой прекрасной форме перед событием, но в итоге это не оправдалось, гейтеры могут улыбнуться, остальным спасибо за поддержку...", - написал Даниил.
Напомним, в заключительном матче B8
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