Снайпер B8: Опустошенный в последние два дня, вылетели из RMR

Снайпер украинской команды B8 Даниил "headtr1ck" Валитов поделился мыслями на счет вылета его команды из PW Major EU RMR в Perfect World Shanghai Major 2024.

"Опустошенный последними двумя днями, вылетели из RMR. Казалось, что мы были в такой прекрасной форме перед событием, но в итоге это не оправдалось, гейтеры могут улыбнуться, остальным спасибо за поддержку...", - написал Даниил.