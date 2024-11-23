  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Снайпер B8: Опустошенный в последние два дня, вылетели из RMR
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снайпер B8: Опустошенный в последние два дня, вылетели из RMR

Counter-Strike

Даниил - о поражении от Astralis

Снайпер B8: Опустошенный в последние два дня, вылетели из RMR

HLTV

Новина українською

Снайпер украинской команды B8 Даниил "headtr1ck" Валитов поделился мыслями на счет вылета его команды из PW Major EU RMR в Perfect World Shanghai Major 2024.

"Опустошенный последними двумя днями, вылетели из RMR. Казалось, что мы были в такой прекрасной форме перед событием, но в итоге это не оправдалось, гейтеры могут улыбнуться, остальным спасибо за поддержку...", - написал Даниил.

Напомним, в заключительном матче B8 проиграли Astralis и закончили выступления на RMR со счетом 0:3.

По теме
yellow-arrow
PW Major EU RMR. Команда Зинченко проиграла HEROIC
yellow-arrow
PW Major EU RMR. B8 вылетели, команда Зинченко продолжает борьбу за выход на мэйджор
yellow-arrow
В шаге от заветного мэйджора! Команда Зинченко обыграла два российских коллектива в рамках RMR
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter @headtr1ck
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости