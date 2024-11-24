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Команда Зинченко стала первой организацией, которая сыграет на мэйджоре полностью украинским составом
Passion UA обыграли коллектив из топ-10 мирового рейтинга
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Сейчас проходят матчи европейского RMR. По итогам этого ивента определятся 14 команд, которые и сыграют на предстоящем мэйджоре в Китае.
В воскресенье, 24-го ноября команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) в формате "Best of 3" обыграла Astralis со счетом 2:0 (13:9 Inferno, 13:11 Ancient).
Благодаря этой победе, Passion UA со статискою 3:2 на PW Major EU RMR отобрались на Perfect World Shanghai Major 2024. Таким образом, Passion UA стали первой командой в истории CS:GO и CS2, которая сыграет на мэйджоре полностью украинским составом
Запись поединка между Passion UA и Astralis
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