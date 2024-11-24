Зинченко о выходе Passion UA на Shanghai Major 2024: Все мы знаем, за кого болеть на мэйджоре

Защитник лондонского "Арсенала" и владелец киберспортивной организации (Passion UA) Александр Зинченко поделился мыслями на счет исторического выхода своей команды на Perfect World Shanghai Major 2024.

"Мы это сделали! Ребята, вы это сделали! Я хотел бы поблагодарить и поздравить каждого игрока, тренера Михаила "Kane", всех сотрудников организации за то, что осуществили нашу мечту, потому что все мы - Passion UA.

Также я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, что переживали, болели. Поблагодарить тех, кто верил, и тех, кто даже не верил, потому что мечты нужны для того, чтобы они осуществлялись. Все мы знаем, за кого болеть на мэйджоре. Слава Украине и Героям Слава!", - рассказал Зинченко на своей странице в Instagram.