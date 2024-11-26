Грандиозный прыжок. Команда Зинченко поднялась в топ-30 мирового рейтинга

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 937 зачетных баллов.

В свою очередь, самый большой скачок в рейтинге совершила команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA). В частности, Passion UA поднялись в списке сразу на 21-ю позицию. Это произошло благодаря их историческому выходу на шанхайский мейджор - Perfect World Shanghai Major 2024.

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Рейтинг HLTV:

1. NAVI - 937

2. G2 - 899

3. Vitality - 638

4. Spirit - 627

5. Mouz - 584

6. Faze - 437

7. Heroic - 379

8. Furia - 328

9. Eternal Fire - 311

10. Astralis - 305

Місця команд з українськими гравцями у складі: