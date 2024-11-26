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Грандиозный прыжок. Команда Зинченко поднялась в топ-30 мирового рейтинга

Counter-Strike

Благодаря выходу на мэйджор

Грандиозный прыжок. Команда Зинченко поднялась в топ-30 мирового рейтинга

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 937 зачетных баллов.

В свою очередь, самый большой скачок в рейтинге совершила команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA). В частности, Passion UA поднялись в списке сразу на 21-ю позицию. Это произошло благодаря их историческому выходу на шанхайский мейджор - Perfect World Shanghai Major 2024.

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Рейтинг HLTV:

  • 1. NAVI - 937
  • 2. G2 - 899
  • 3. Vitality - 638
  • 4. Spirit - 627
  • 5. Mouz - 584
  • 6. Faze - 437
  • 7. Heroic - 379
  • 8. Furia - 328
  • 9. Eternal Fire - 311
  • 10. Astralis - 305

Місця команд з українськими гравцями у складі:

  • ENCE - 23
  • B8 - 25 (-6)
  • Passion UA - 30 (+21)
  • NIP - 37 (+7)
  • Monte - 39 (-6)
  • NAVI Junior - 44 (+2)
  • FAVBET - 71 (+3)
  • Party Astronauts - 84 (-9)
  • L&G - 89 (+1)
  • kONO - 91 (+20)
  • TNL - 102 (+123)
  • Monte Gen - 150 (-27)
  • Blue Otter Karma - 256 (+9)
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киберспорт Passion UA
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Источник:
HLTV
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