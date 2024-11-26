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Грандиозный прыжок. Команда Зинченко поднялась в топ-30 мирового рейтинга
Благодаря выходу на мэйджор
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" 937 зачетных баллов.
В свою очередь, самый большой скачок в рейтинге совершила команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA). В частности, Passion UA поднялись в списке сразу на 21-ю позицию. Это произошло благодаря их историческому выходу на шанхайский мейджор - Perfect World Shanghai Major 2024.
Рейтинг HLTV:
- 1. NAVI - 937
- 2. G2 - 899
- 3. Vitality - 638
- 4. Spirit - 627
- 5. Mouz - 584
- 6. Faze - 437
- 7. Heroic - 379
- 8. Furia - 328
- 9. Eternal Fire - 311
- 10. Astralis - 305
Місця команд з українськими гравцями у складі:
- ENCE - 23
- B8 - 25 (-6)
- Passion UA - 30 (+21)
- NIP - 37 (+7)
- Monte - 39 (-6)
- NAVI Junior - 44 (+2)
- FAVBET - 71 (+3)
- Party Astronauts - 84 (-9)
- L&G - 89 (+1)
- kONO - 91 (+20)
- TNL - 102 (+123)
- Monte Gen - 150 (-27)
- Blue Otter Karma - 256 (+9)
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