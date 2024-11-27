CEO Passion UA: У нас был план попасть на мэйджор через 3 года, но мы это сделали быстрее

CEO украинской киберспортивной организации Passion UA Артемий Рябов прокомментировал выход команды на Perfect World Shanghai Major 2024.

"Я думал о том, как изменится наша организация, если мы не попадем на мейджор. Подумал подумал подумал и сказал себе: "Нет-нет, ничего сейчас не происходит, все хорошо. Мы работаем дальше, у нас есть план". У нас был план попасть на мэйджор через 3 года, но мы это сделали быстрее, и это очень мощная вещь для нас.

Это даст нам возможность для развития: это наклейки, это royalties, дополнительные средства. Я надеюсь, что это даст буст нашим игрокам, очень важный буст, чтобы попасть на уровень Tier-1 соревнований. Очень важно, чтобы все видели, как молодые ребята из Украины могут выносить Tier-1 команды.