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CEO Passion UA: У нас был план попасть на мэйджор через 3 года, но мы это сделали быстрее

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Директор организации Зинченко об историческом успехе украинской команды

CEO Passion UA: У нас был план попасть на мэйджор через 3 года, но мы это сделали быстрее

Фото з відкритих джерел

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CEO украинской киберспортивной организации Passion UA Артемий Рябов прокомментировал выход команды на Perfect World Shanghai Major 2024.

"Я думал о том, как изменится наша организация, если мы не попадем на мейджор. Подумал подумал подумал и сказал себе: "Нет-нет, ничего сейчас не происходит, все хорошо. Мы работаем дальше, у нас есть план". У нас был план попасть на мэйджор через 3 года, но мы это сделали быстрее, и это очень мощная вещь для нас.

Это даст нам возможность для развития: это наклейки, это royalties, дополнительные средства. Я надеюсь, что это даст буст нашим игрокам, очень важный буст, чтобы попасть на уровень Tier-1 соревнований. Очень важно, чтобы все видели, как молодые ребята из Украины могут выносить Tier-1 команды.

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Сейчас план такой: происходит мейджор, первое, что надо сделать - мотивировать наш состав финансово и двигаться дальше в направлении попадания в топ-10 Valve, HLTV", - рассказал CEO Passion UA.

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Источник:
Youtube-канал GG.Кіберспорт
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