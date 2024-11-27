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CEO Passion UA: Для меня цель номер один - попасть в League of Legends

Counter-Strike
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Рябов - о целях украинской организации

CEO Passion UA: Для меня цель номер один - попасть в League of Legends

Скріншот з Youtube-каналу GG.Кіберспорт

Новина українською

CEO Passion UA Артемий Рябов рассказал о целях украинской киберспортивной организации, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

"Для меня цель номер один - попасть в League of Legends. Это, по моему мнению, "Формула-1" от киберспорта. Если ты имеешь слот в Riot Games - это очень мощно.

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Сейчас, чтобы попасть в сетку Riot, как wildcard... Это слот стоит 30 миллионов долларов. Это мечта. Если мы общаемся сейчас о целях организации - это СS2 и Dota 2, пока что", - поделился мыслями генеральный директор Passion UA.

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Источник:
Youtube-канал GG.Кіберспорт
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