CEO Passion UA: Для меня цель номер один - попасть в League of Legends

CEO Passion UA Артемий Рябов рассказал о целях украинской киберспортивной организации, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

"Для меня цель номер один - попасть в League of Legends. Это, по моему мнению, "Формула-1" от киберспорта. Если ты имеешь слот в Riot Games - это очень мощно.

Сейчас, чтобы попасть в сетку Riot, как wildcard... Это слот стоит 30 миллионов долларов. Это мечта. Если мы общаемся сейчас о целях организации - это СS2 и Dota 2, пока что", - поделился мыслями генеральный директор Passion UA.