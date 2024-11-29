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В субботу команда организации Зинченко стартует на шанхайском мэйджоре
Первые поединки Perfect World Shanghai Major 2024 уже завтра
HLTV
Уже завтра, 30-го ноября стартует топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. Он будет проходить до 15-го декабря. В частности, в китайском Шанхае 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Таким образом, в субботу украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) проведет свой стартовый поединок на ивенте.
В частности, в дебюте Passion UA в формате "Best of 3" в рамках Opening Stage сыграют против BIG.
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