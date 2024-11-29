Капитан NAVI номинирован на спортсмена года в Финляндии

Издание Ilta-Sanomat сообщает, что лидер украинской киберспортивной организации Natus Vincere Алекси "Aleksib" Виролайнен номинирован на награду "Спортсмен года" в Финляндии.

27-летний игрок NAVI стал первым киберспортсменом, который попал в подобную номинацию.

В частности, в 2024-м году капитан "Рожденных побеждать" выиграл Esports World Cup 2024, PGL Major Copenhagen 2024, Pro League Season 20 и IEM Rio 2024.