При участии украинца. HLTV представил лучшие моменты первого игрового дня мэйджора

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В субботу прошли первые поединки ивента этапа Opening-Stage. В частности, команда организации Александра Зинченко ( Passion UA ) в формате "Best of 1" проиграла BIG (9:13) и победила Complexity (13:9).

Киберспортивный портал HLTV подготовил подборку лучших моментов первого игрового дня шанхайского мейджора. В ролик также попал представитель Passion UA - украинский игрок Эдуард "zeRRoFIX" Петровский.

????️ The top three plays from the opening day of the #ShanghaiMajor2024



Brought to you by @20betOfficial pic.twitter.com/GvJXp0900N