  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Passion UA сыграют против GamerLegion за выход в плей-офф мэйджора
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Passion UA сыграют против GamerLegion за выход в плей-офф мэйджора

Counter-Strike

Матч станет решающим за выход в следующую стадию

Passion UA сыграют против GamerLegion за выход в плей-офф мэйджора

HLTV

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В понедельник, 2-го декабря команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) проведет свой третий поединок на ивенте. В частности, Passion UA в формате «Best of 1» встретятся с GamerLegion.

Читайте такжеПри участии украинца. HLTV представил лучшие моменты первого игрового дня мэйджора

Это будет поединок за выход в стадию Elimination Ѕтаге. Встреча начнется в 5.00 по киевскому времени. Смотреть матч можно будет на Youtube-канале украинской киберспортивной студии Maincast.

По теме
yellow-arrow
При участии украинца. HLTV представил лучшие моменты первого игрового дня мэйджора
yellow-arrow
Команда организации Зинченко провела первые поединки на Perfect World Shanghai Major 2024
yellow-arrow
Капитан NAVI номинирован на спортсмена года в Финляндии
киберспорт Passion UA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости