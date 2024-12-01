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Passion UA сыграют против GamerLegion за выход в плей-офф мэйджора
Матч станет решающим за выход в следующую стадию
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В понедельник, 2-го декабря команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) проведет свой третий поединок на ивенте. В частности, Passion UA в формате «Best of 1» встретятся с GamerLegion.
Это будет поединок за выход в стадию Elimination Ѕтаге. Встреча начнется в 5.00 по киевскому времени. Смотреть матч можно будет на Youtube-канале украинской киберспортивной студии
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