Passion UA сыграют против GamerLegion за выход в плей-офф мэйджора

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В понедельник, 2-го декабря команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) проведет свой третий поединок на ивенте. В частности, Passion UA в формате «Best of 1» встретятся с GamerLegion.

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