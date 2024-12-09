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b1t с NAVI: Время отдохнуть и перезагрузиться перед новым сезоном
Украинец - о вылете из мэйджора
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В воскресенье, 8-го декабря в заключительном поединке Elimination-Stage команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в формате "Best of 3" уступили для HEROIC:
- 3:13 - Mirage,
- 13:5 - Nuke,
- 9:13 - Ancient.
Таким образом, "Рожденные Побеждать" покинули мейджор, заняли итоговое 9-11 место и заработали в качестве призовых 20 тысяч долларов.
Украинский рифлер NAVI Валерий "b1t" Ваховский прокомментировал вылет своей команды с шанхайского ивента.
"Время отдохнуть и перезагрузиться перед новым сезоном. Спасибо всем за поддержку. Желаю вам всего наилучшего и веселых праздников. Берегите себя", - написал Валерий в соцсети X.
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