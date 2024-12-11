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Рейтинг HLTV. NAVI потеряла лидерство, команда Зинченко сохранила позиции

Counter-Strike

B8 также остались на том же месте

Рейтинг HLTV. NAVI потеряла лидерство, команда Зинченко сохранила позиции

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere впервые практически за 3 месяца потеряла лидирующую позицию в списке. Это произошло из-за довольно раннего вылета "Рожденных Побеждать" из шанхайского мэйджора. Таким образом, возглавил рейтинг коллектив G2.

В свою очередь, команда киберспортивной организации Александра Зинченко сохранила свое 27-е место.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

  • 1 (2). G2 - 926
  • 2 (1). NAVI - 856
  • 3. Vitality - 639
  • 4. Spirit - 586
  • 5. MOUZ - 489
  • 6. FaZe - 413
  • 7 (9). The Mongolz - 357
  • 8 (7). Heroic - 328
  • 9 (13). Liquid - 309
  • 10 (8). Furia - 298

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • ENCE - 24 (-1)
  • B8 - 25
  • Passion UA - 27
  • NIP - 34 (+1)
  • Monte - 35 (+2)
  • NAVI Junior - 47 (-2)
  • Party Astronauts - 82 (+7)
  • L&G - 85 (+6)
  • FAVBET - 97 (-27)
  • TNL - 116 (-10)
  • Monte Gen - 119 (+32)
  • kONO - 122 (+1)
  • Dragon EC -- 143
  • Lazer Cats - 197 (+2)
  • SkyFury - 236
  • Blue Otter Karma - 249 (+1)
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Источник:
HLTV
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