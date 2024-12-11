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Рейтинг HLTV. NAVI потеряла лидерство, команда Зинченко сохранила позиции
B8 также остались на том же месте
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинская команда Natus Vincere впервые практически за 3 месяца потеряла лидирующую позицию в списке. Это произошло из-за довольно раннего вылета "Рожденных Побеждать" из шанхайского мэйджора. Таким образом, возглавил рейтинг коллектив G2.
В свою очередь, команда киберспортивной организации Александра Зинченко сохранила свое 27-е место.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):
- 1 (2). G2 - 926
- 2 (1). NAVI - 856
- 3. Vitality - 639
- 4. Spirit - 586
- 5. MOUZ - 489
- 6. FaZe - 413
- 7 (9). The Mongolz - 357
- 8 (7). Heroic - 328
- 9 (13). Liquid - 309
- 10 (8). Furia - 298
Места команд с украинскими игроками в составе:
- ENCE - 24 (-1)
- B8 - 25
- Passion UA - 27
- NIP - 34 (+1)
- Monte - 35 (+2)
- NAVI Junior - 47 (-2)
- Party Astronauts - 82 (+7)
- L&G - 85 (+6)
- FAVBET - 97 (-27)
- TNL - 116 (-10)
- Monte Gen - 119 (+32)
- kONO - 122 (+1)
- Dragon EC -- 143
- Lazer Cats - 197 (+2)
- SkyFury - 236
- Blue Otter Karma - 249 (+1)
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