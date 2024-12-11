Рейтинг HLTV. NAVI потеряла лидерство, команда Зинченко сохранила позиции

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere впервые практически за 3 месяца потеряла лидирующую позицию в списке. Это произошло из-за довольно раннего вылета "Рожденных Побеждать" из шанхайского мэйджора. Таким образом, возглавил рейтинг коллектив G2.

В свою очередь, команда киберспортивной организации Александра Зинченко сохранила свое 27-е место.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

1 (2). G2 - 926

2 (1). NAVI - 856

3. Vitality - 639

4. Spirit - 586

5. MOUZ - 489

6. FaZe - 413

7 (9). The Mongolz - 357

8 (7). Heroic - 328

9 (13). Liquid - 309

10 (8). Furia - 298

Места команд с украинскими игроками в составе: