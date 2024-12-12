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Определились первые полуфиналисты Perfect World Shanghai Major 2024

Counter-Strike
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The MongolZ и Liquid покинули мэйджор

Определились первые полуфиналисты Perfect World Shanghai Major 2024

Perfect World Shanghai Major 2024

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Определились первые полуфиналисты ивента. В частности, на стадии 1/4 Team Spirit переиграли Liquid, а MOUZ обыграли The MongolZ. Оба коллектива проведут свои матчи 1/2 в субботу, 14-го декабря.

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Напомним, ранее украинская команда NAVI заняла итоговое 9-11 место и заработала в качестве призовых 20 тысяч долларов.

Запись поединка между Spirit и Liquid


Запись поединка между MOUZ и MongolZ

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