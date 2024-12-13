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Определились полуфинальные пары Perfect World Shanghai Major 2024

Counter-Strike
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NAVI вылетели еще раньше...

Определились полуфинальные пары Perfect World Shanghai Major 2024

HLTV

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В пятницу, 13-го декабря прошла вторая партия поединков 1/4. В частности, FaZe Clan довольно неожиданно обыграли Team Vitality, а G2 переиграли Heroic. Обе встречи в формате "Best of 3" закончились с идентичным счетом - 2:1.

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Таким образом, определились полуфинальные пары шанхайского мэйджора:

  • MOUZ - Team Spirit
  • G2 Esports - FaZe Clan

Напомним, украинская команда NAVI также принимала участие в ивенте и заняла итоговое 9-11 место, заработав в качестве призовых 20 тысяч долларов.

Запись поединка между FaZe Clan и Team Vitality


Запись поединка G2 Esports и Heroic

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