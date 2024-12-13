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Определились полуфинальные пары Perfect World Shanghai Major 2024
NAVI вылетели еще раньше...
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В пятницу, 13-го декабря прошла вторая партия поединков 1/4. В частности, FaZe Clan довольно неожиданно обыграли Team Vitality, а G2 переиграли Heroic. Обе встречи в формате "Best of 3" закончились с идентичным счетом - 2:1.
Таким образом, определились полуфинальные пары шанхайского мэйджора:
- MOUZ - Team Spirit
- G2 Esports - FaZe Clan
Напомним, украинская команда NAVI также принимала участие в ивенте и заняла итоговое 9-11 место, заработав в качестве призовых 20 тысяч долларов.
Запись поединка между FaZe Clan и Team Vitality
Запись поединка G2 Esports и Heroic
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