Team Spirit - чемпионы Perfect World Shanghai Major 2024

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В воскресенье, 15-го декабря состоялся решающий поединок ивента. В частности, в гранд-финале шанхайского мейджора Team Spirit в формате "Best of 3" обыграли коллектив FaZe Clan:

13:8 Nuke,

6:13 Ancient,

13:11 Dust 2.

Team Spirit - команда сербской киберспортивной организации, за которую выступает 4 россиянина и 1 украинец (прим. - речь идет о Миросале "zont1x" Плахоте").

Напомним, украинская команда NAVI также участвовала в ивенте и заняла итоговое 9-11 место, заработав в качестве призовых 20 тысяч долларов.

Запись гранд-финала Perfect World Shanghai Major 2024