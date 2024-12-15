Снайпер Team Spirit признан MVP шанхайского мэйджора

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Победу на ивенте праздновал коллектив Team Spirit, который в гранд-финале обыграл FaZe Clan - 2:1.

Киберспортивный портал HLTV признал снайпера "духов" Даниила "donk" Кришковца лучшим игроком турнира.

Примечательно, что 17-летний игрок побил рекорд семилетней давности и стал самым молодым MVP мэйджоров в истории. К тому же, donk показал самый высокий рейтинг за всю историю - 1,49.