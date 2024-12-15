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Снайпер Team Spirit признан MVP шанхайского мэйджора
Самый юный обладатель подобной награды
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Победу на ивенте праздновал коллектив Team Spirit, который в гранд-финале
Киберспортивный портал HLTV признал снайпера "духов" Даниила "donk" Кришковца лучшим игроком турнира.
Примечательно, что 17-летний игрок побил рекорд семилетней давности и стал самым молодым MVP мэйджоров в истории. К тому же, donk показал самый высокий рейтинг за всю историю - 1,49.
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