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Украинец sdy: Это был один из самых сложных сезонов в моей жизни

Counter-Strike

Виктор в начале сезона покинул украинскую команду Monte

Украинец sdy: Это был один из самых сложных сезонов в моей жизни

HLTV

Новина українською

Украинский рифлер ENCE Виктор "sdy" Оруджев поделился мыслями на счет этого сезона.

"Сезон закончился. Могу уверенно сказать, это был один из самых сложных сезонов в моей жизни. Начиная с выборов, стоявших перед нами, и заканчивая результатами, которые невозможно было контролировать.

В конечном итоге я научился новым вещам, о которых даже не подозревал. Мы построили команду, в которой получаем удовольствие от игры, все друг другу помогают и имеют общие цели. Результаты наладились в новом составе (могло быть лучше, но и так считаю это успехом после того, что было). Но самое главное, я нашел игровую стабильность, которую искал на протяжении всей карьеры, построил механизмы контроля и роста. "Выдох", я доволен.

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Почему так много решил написать? В последнее время нет желания вести социальные сети. Однако знаю, есть много людей, которые поддерживают и поддерживали меня в самые сложные времена, поэтому делюсь с вами своими мыслями. Спасибо что вы есть, никогда не сдавайтесь и идите к своей цели, впереди свет, и его не затмить", - написал Оруджев в своем телеграмм-канале.

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Напомним, этот сезон стал первым в истории CS2. В свою очередь, украинская команда Natus Vincere стала чемпионом первого мейджора в истории данной киберспортивной дисциплины - PGL Major Copenhagen.

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киберспорт Виктор Оруджев Monte
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Источник:
sdwhy
Опубликовал: Владислав Личик
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