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Украинец sdy: Это был один из самых сложных сезонов в моей жизни
Виктор в начале сезона покинул украинскую команду Monte
HLTV
Украинский рифлер ENCE Виктор "sdy" Оруджев поделился мыслями на счет этого сезона.
"Сезон закончился. Могу уверенно сказать, это был один из самых сложных сезонов в моей жизни. Начиная с выборов, стоявших перед нами, и заканчивая результатами, которые невозможно было контролировать.
В конечном итоге я научился новым вещам, о которых даже не подозревал. Мы построили команду, в которой получаем удовольствие от игры, все друг другу помогают и имеют общие цели. Результаты наладились в новом составе (могло быть лучше, но и так считаю это успехом после того, что было). Но самое главное, я нашел игровую стабильность, которую искал на протяжении всей карьеры, построил механизмы контроля и роста. "Выдох", я доволен.
Почему так много решил написать? В последнее время нет желания вести социальные сети. Однако знаю, есть много людей, которые поддерживают и поддерживали меня в самые сложные времена, поэтому делюсь с вами своими мыслями. Спасибо что вы есть, никогда не сдавайтесь и идите к своей цели, впереди свет, и его не затмить", - написал Оруджев в своем телеграмм-канале.
Напомним, этот сезон стал первым в истории CS2. В свою очередь, украинская команда Natus Vincere стала чемпионом первого мейджора в истории данной киберспортивной дисциплины - PGL Major Copenhagen.
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