Украинец sdy: Это был один из самых сложных сезонов в моей жизни

Украинский рифлер ENCE Виктор "sdy" Оруджев поделился мыслями на счет этого сезона.

"Сезон закончился. Могу уверенно сказать, это был один из самых сложных сезонов в моей жизни. Начиная с выборов, стоявших перед нами, и заканчивая результатами, которые невозможно было контролировать.

В конечном итоге я научился новым вещам, о которых даже не подозревал. Мы построили команду, в которой получаем удовольствие от игры, все друг другу помогают и имеют общие цели. Результаты наладились в новом составе (могло быть лучше, но и так считаю это успехом после того, что было). Но самое главное, я нашел игровую стабильность, которую искал на протяжении всей карьеры, построил механизмы контроля и роста. "Выдох", я доволен.