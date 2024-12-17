  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. BLAST опубликовал новый тизер Austin Major 2025
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

BLAST опубликовал новый тизер Austin Major 2025

Counter-Strike

Есть намеки на расширение числа команд

BLAST опубликовал новый тизер Austin Major 2025

BLAST.tv

Новина українською

Киберспортивный турнирный оператор BLAST анонсировал мейджор по CS2 - Austin Major 2025. Этот турнир уровня S-Tier пройдет в период с 9-го по 22-е июня в США.

Читайте такжеTeam Spirit - чемпионы Perfect World Shanghai Major 2024

По заявленной информации, 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов. Однако, в новом тизере ивента от BLAST.tv есть намеки на расширение ростера команд до 32 участников.

По теме
yellow-arrow
Украинец sdy: Это был один из самых сложных сезонов в моей жизни
yellow-arrow
Снайпер Team Spirit признан MVP шанхайского мэйджора
yellow-arrow
Team Spirit - чемпионы Perfect World Shanghai Major 2024
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости