BLAST опубликовал новый тизер Austin Major 2025

Киберспортивный турнирный оператор BLAST анонсировал мейджор по CS2 - Austin Major 2025. Этот турнир уровня S-Tier пройдет в период с 9-го по 22-е июня в США.

По заявленной информации, 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов. Однако, в новом тизере ивента от BLAST.tv есть намеки на расширение ростера команд до 32 участников.

