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BLAST опубликовал новый тизер Austin Major 2025
Есть намеки на расширение числа команд
BLAST.tv
Киберспортивный турнирный оператор BLAST анонсировал мейджор по CS2 - Austin Major 2025. Этот турнир уровня S-Tier пройдет в период с 9-го по 22-е июня в США.
По заявленной информации, 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов. Однако, в новом тизере ивента от BLAST.tv есть намеки на расширение ростера команд до 32 участников.
With the Shanghai Major finishing, the countdown to the BLAST tv Austin Major starts NOW! ????????— BLAST.tv (@BLASTtv) December 16, 2024
???? https://t.co/39fd8ZVwxn pic.twitter.com/OqdwilT71B
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