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Рейтинг HLTV. NAVI упали на третье место, команда Зинченко поднялась на две позиции

Counter-Strike

Лидер списка не изменился

Рейтинг HLTV. NAVI упали на третье место, команда Зинченко поднялась на две позиции

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere потеряла одну позицию в новой версии списка. Сейчас "Рожденные Побеждать" располагаются на 3-м месте. Это произошло, в первую очередь из-за достаточно раннего вылета NAVI из шанхайского мейджора.

Лидерство же в рейтинге сохранил коллектив G2. В свою очередь, чемпион Perfect World Shanghai Major 2024 Team Spirit поднялась сразу на 2-ю строчку.

Что касается других украинских коллективов, то команда организации Александра Зинченко (Passion UA) поднялась на две позиции и теперь занимает 25-е место в общем топе.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

  • 1. G2 – 985 очок
  • 2. (4) Spirit – 963
  • 3. (2) NAVI – 785
  • 4. (3) Vitality – 670
  • 5. (6) FaZe – 668
  • 6. (5) MOUZ – 607
  • 7. The Mongolz – 431
  • 8. Heroic – 390
  • 9. Liquid – 371
  • 10. Furia – 299

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • Passion UA - 25 (+2)
  • B8 - 26 (-1)
  • NIP - 32 (+2)
  • Monte - 36 (-1)
  • ENCE - 38 (-14)
  • NAVI Junior - 42 (+5)
  • FAVBET - 75 (+22)
  • L&G - 81 (+4)
  • Party Astronauts - 88 (-6)
  • TNL - 112 (+4)
  • Monte Gen - 127 (-8)
  • kONO - 138 (-16)
  • DASH - 159
  • Dragon EC - 168 (-25)
  • Wanted Goons - 187
  • Lazer Cats - 190 (+7)
  • SkyFury - 225 (+11)
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киберспорт NAVI Natus Vincere Passion UA
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