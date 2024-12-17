Рейтинг HLTV. NAVI упали на третье место, команда Зинченко поднялась на две позиции

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere потеряла одну позицию в новой версии списка. Сейчас "Рожденные Побеждать" располагаются на 3-м месте. Это произошло, в первую очередь из-за достаточно раннего вылета NAVI из шанхайского мейджора.

Лидерство же в рейтинге сохранил коллектив G2. В свою очередь, чемпион Perfect World Shanghai Major 2024 Team Spirit поднялась сразу на 2-ю строчку.

Что касается других украинских коллективов, то команда организации Александра Зинченко (Passion UA) поднялась на две позиции и теперь занимает 25-е место в общем топе.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

1. G2 – 985 очок

2. (4) Spirit – 963

3. (2) NAVI – 785

4. (3) Vitality – 670

5. (6) FaZe – 668

6. (5) MOUZ – 607

7. The Mongolz – 431

8. Heroic – 390

9. Liquid – 371

10. Furia – 299

Места команд с украинскими игроками в составе: