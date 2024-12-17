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Рейтинг HLTV. NAVI упали на третье место, команда Зинченко поднялась на две позиции
Лидер списка не изменился
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинская команда Natus Vincere потеряла одну позицию в новой версии списка. Сейчас "Рожденные Побеждать" располагаются на 3-м месте. Это произошло, в первую очередь из-за достаточно раннего вылета NAVI из шанхайского мейджора.
Лидерство же в рейтинге сохранил коллектив G2. В свою очередь, чемпион Perfect World Shanghai Major 2024
Что касается других украинских коллективов, то команда организации Александра Зинченко (Passion UA) поднялась на две позиции и теперь занимает 25-е место в общем топе.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):
- 1. G2 – 985 очок
- 2. (4) Spirit – 963
- 3. (2) NAVI – 785
- 4. (3) Vitality – 670
- 5. (6) FaZe – 668
- 6. (5) MOUZ – 607
- 7. The Mongolz – 431
- 8. Heroic – 390
- 9. Liquid – 371
- 10. Furia – 299
Места команд с украинскими игроками в составе:
- Passion UA - 25 (+2)
- B8 - 26 (-1)
- NIP - 32 (+2)
- Monte - 36 (-1)
- ENCE - 38 (-14)
- NAVI Junior - 42 (+5)
- FAVBET - 75 (+22)
- L&G - 81 (+4)
- Party Astronauts - 88 (-6)
- TNL - 112 (+4)
- Monte Gen - 127 (-8)
- kONO - 138 (-16)
- DASH - 159
- Dragon EC - 168 (-25)
- Wanted Goons - 187
- Lazer Cats - 190 (+7)
- SkyFury - 225 (+11)
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