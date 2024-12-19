  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Без игроков NAVI. Символическая сборная Perfect World Shanghai Major 2024.
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без игроков NAVI. Символическая сборная Perfect World Shanghai Major 2024.

Counter-Strike

Победители и гранд-финалисты ивента в Шанхае

Без игроков NAVI. Символическая сборная Perfect World Shanghai Major 2024.

HLTV

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Победу на турнирне праздновали Team Spirit, которые в гранд-финале одолели FaZe Clan - со счетом 2:1.

Читайте такжеСнайпер Team Spirit признан MVP шанхайского мэйджора

Аналитический портал HLTV опубликовал свою символическую сборную шанхайского мэйджора.

Без игроков NAVI. Символическая сборная Perfect World Shanghai Major 2024. - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Рейтинг HLTV. NAVI упали на третье место, команда Зинченко поднялась на две позиции
yellow-arrow
BLAST опубликовал новый тизер Austin Major 2025
yellow-arrow
Украинец sdy: Это был один из самых сложных сезонов в моей жизни
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости