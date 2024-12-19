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Без игроков NAVI. Символическая сборная Perfect World Shanghai Major 2024.
Победители и гранд-финалисты ивента в Шанхае
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Победу на турнирне
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Аналитический портал HLTV опубликовал свою символическую сборную шанхайского мэйджора.
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