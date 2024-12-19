Без игроков NAVI. Символическая сборная Perfect World Shanghai Major 2024.

В период с 30-го ноября по 15-е декабря проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. В китайском Шанхае 24 команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Победу на турнирне праздновали Team Spirit, которые в гранд-финале одолели FaZe Clan - со счетом 2:1.

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Аналитический портал HLTV опубликовал свою символическую сборную шанхайского мэйджора.