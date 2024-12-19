NAVI и B8 получили приглашение на закрытую квалификацию BLAST Bounty Spring 2025

Первым крупным турниром в 2025-м году в дисциплине CS2 станет BLAST Bounty Spring 2025. Ивент уровня S-Tier пройдет в период с 23-го по 26-е января. В частности, в столице Дании (Копенгагене) 8 команд будут бороться за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Турнирный организатор BLAST объявил список коллективов, получивших приглашение на закрытую квалификацию к BLAST Bounty Spring 2025, матчи которой состоятся с 14-го по 19-е января.

Таким образом, среди украинских команд инвайты получили NAVI и B8. Примечательно, что приглашения выдавались на основе рейтинга Valve.