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NAVI и B8 получили приглашение на закрытую квалификацию BLAST Bounty Spring 2025
Первый крупный турнир в новом сезоне
HLTV
Первым крупным турниром в 2025-м году в дисциплине CS2 станет BLAST Bounty Spring 2025. Ивент уровня S-Tier пройдет в период с 23-го по 26-е января. В частности, в столице Дании (Копенгагене) 8 команд будут бороться за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Турнирный организатор BLAST объявил список коллективов, получивших приглашение на закрытую квалификацию к BLAST Bounty Spring 2025, матчи которой состоятся с 14-го по 19-е января.
Таким образом, среди украинских команд инвайты получили NAVI и B8. Примечательно, что приглашения выдавались на основе рейтинга Valve.
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