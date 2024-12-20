Monte объявили об уходе KEi

Украинская киберспортивная организация Monte объявила об уходе одного из игроков.

В частности, команду покинул польский киберспортсмен Камиль "KEi" Петкун. Об этом Monte официально сообщили в социальной сети X.

Напомним, Петкун выступал за украинский коллектив с лета 2024-го года. Лучшим результатом игрока за этот период стал выход в стадию 1/2 ESL Challenger Katowice 2024.

Сейчас состав Monte выглядит следующим образом: