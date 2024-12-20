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Monte объявили об уходе KEi
Поляк выступал за украинскую команду с августа
HLTV
Украинская киберспортивная организация Monte объявила об уходе одного из игроков.
В частности, команду покинул польский киберспортсмен Камиль "KEi" Петкун. Об этом Monte официально сообщили в социальной сети X.
Напомним, Петкун выступал за украинский коллектив с лета 2024-го года. Лучшим результатом игрока за этот период стал выход в стадию 1/2 ESL Challenger Katowice 2024.
Сейчас состав Monte выглядит следующим образом:
- Demqq
- kRaSnaL
- hades
- dycha
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