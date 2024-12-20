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Тренер Monte покинул украинскую организацию
Вдогонку к KEi
HLTV
Украинская киберспортивная организация Monte объявила о расторжении контракта с тренером команды. Речь идет о наставнике Петре "nawrot" Навроцком.
Польский специалист возглавлял коллектив с сентября 2024 года.
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На данный момент состав Monte выглядит следующим образом:
- Demqq
- kRaSnaL
- hades
- dycha
We are parting ways with our coach @nawrot_cs ????— MONTE ESPORTS ???????? (@Monte_Esports) December 20, 2024
Thank you for this short but memorable time. You are a true professional and a hard worker! #MonteGang pic.twitter.com/Kpj5b0jUOf
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