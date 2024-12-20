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Тренер Monte покинул украинскую организацию

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Тренер Monte покинул украинскую организацию

HLTV

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Украинская киберспортивная организация Monte объявила о расторжении контракта с тренером команды. Речь идет о наставнике Петре "nawrot" Навроцком.

Польский специалист возглавлял коллектив с сентября 2024 года.

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На данный момент состав Monte выглядит следующим образом:

  • Demqq
  • kRaSnaL
  • hades
  • dycha
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