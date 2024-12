Тренер Monte покинул украинскую организацию

Украинская киберспортивная организация Monte объявила о расторжении контракта с тренером команды. Речь идет о наставнике Петре "nawrot" Навроцком.

Польский специалист возглавлял коллектив с сентября 2024 года.

На данный момент состав Monte выглядит следующим образом:

We are parting ways with our coach @nawrot_cs ????



Thank you for this short but memorable time. You are a true professional and a hard worker! #MonteGang pic.twitter.com/Kpj5b0jUOf