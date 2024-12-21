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Игрок Monte KEi: Я официально переведен на скамейку запасных

Counter-Strike

Все-таки поляк не окончательно покинул украинскую организацию

Игрок Monte KEi: Я официально переведен на скамейку запасных

HLTV

Новина українською

Польский киберспортсмен и уже бывший игрок Monte Камил "KEi" Петкун прокомментировал свой уход из активного состава команды украинской организации.

"Я официально переведен на скамейку запасных. По моему мнению, в команде было много проблем, которые, к сожалению, не удалось преодолеть, и изменения были необходимы. Я хотел бы поблагодарить команду за последние полгода и, как говорят, я вернусь сильнее", - написал Камил в X.

Напомним, KEi выступал в составе Monte с конца лета 2024-го года. Ранее, украинский коллектив также покинул наставник Петр "nawrot" Навроцкий.

Таким образом, сейчас состав Monte выглядит следующим образом:

  • Demqq
  • kRaSnaL
  • hades
  • dycha
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Источник:
Twitter @KEi
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