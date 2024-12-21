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Игрок Monte KEi: Я официально переведен на скамейку запасных
Все-таки поляк не окончательно покинул украинскую организацию
HLTV
Польский киберспортсмен и уже бывший игрок Monte Камил "KEi" Петкун прокомментировал свой уход из активного состава команды украинской организации.
"Я официально переведен на скамейку запасных. По моему мнению, в команде было много проблем, которые, к сожалению, не удалось преодолеть, и изменения были необходимы. Я хотел бы поблагодарить команду за последние полгода и, как говорят, я вернусь сильнее", - написал Камил в X.
Напомним, KEi выступал в составе Monte с конца лета 2024-го года. Ранее, украинский коллектив также
Таким образом, сейчас состав Monte выглядит следующим образом:
- Demqq
- kRaSnaL
- hades
- dycha
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