Игрок Monte KEi: Я официально переведен на скамейку запасных

Польский киберспортсмен и уже бывший игрок Monte Камил "KEi" Петкун прокомментировал свой уход из активного состава команды украинской организации.

"Я официально переведен на скамейку запасных. По моему мнению, в команде было много проблем, которые, к сожалению, не удалось преодолеть, и изменения были необходимы. Я хотел бы поблагодарить команду за последние полгода и, как говорят, я вернусь сильнее", - написал Камил в X.