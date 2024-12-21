Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ESL объявили о расписании турниров на 2026 год
Шесть крупных ивентов
ESL
Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал расписание своих крупных ивентов на 2026-й год. В частности, в этом календарном году ESL планирует провести сразу 6 крупных турниров.
Также в СМИ есть информация, что ESL могут выступить в качестве организатора первого мейджора в 2026-м году. Этот мейджор планируется провести в немецком Кельне.
Расписание турниров ESL на 2026-й год:
- Турнир #1: 27 января - 8 февраля;
- Турнир #2: 23 февраля - 15 марта;
- Турнир #3: 12-19 апреля;
- Турнир #4: 10-17 мая;
- Турнир #5: 21 сентября - 11 октября;
- Турнир #6: 1-8 ноября.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Twitter ESL
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя
- Стало известно ориентировочное начало боя Усик – Фьюри 2
- Усик - Фьюри 2: чего ждать от главного боя века в боксе
- NAVI и B8 получили приглашение на закрытую квалификацию BLAST Bounty Spring 2025
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000