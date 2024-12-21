ESL объявили о расписании турниров на 2026 год

Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал расписание своих крупных ивентов на 2026-й год. В частности, в этом календарном году ESL планирует провести сразу 6 крупных турниров.

Также в СМИ есть информация, что ESL могут выступить в качестве организатора первого мейджора в 2026-м году. Этот мейджор планируется провести в немецком Кельне.

Расписание турниров ESL на 2026-й год: