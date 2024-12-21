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ESL объявили о расписании турниров на 2026 год

Counter-Strike

Шесть крупных ивентов

ESL объявили о расписании турниров на 2026 год

ESL

Новина українською

Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал расписание своих крупных ивентов на 2026-й год. В частности, в этом календарном году ESL планирует провести сразу 6 крупных турниров.

Также в СМИ есть информация, что ESL могут выступить в качестве организатора первого мейджора в 2026-м году. Этот мейджор планируется провести в немецком Кельне.

Расписание турниров ESL на 2026-й год:

  • Турнир #1: 27 января - 8 февраля;
  • Турнир #2: 23 февраля - 15 марта;
  • Турнир #3: 12-19 апреля;
  • Турнир #4: 10-17 мая;
  • Турнир #5: 21 сентября - 11 октября;
  • Турнир #6: 1-8 ноября.
ESL объявили о расписании турниров на 2026 год - изображение 1
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Источник:
Twitter ESL
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