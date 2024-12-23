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Команда организации Коноплянки вышла в гранд-финал United21 League Season 24

Counter-Strike

Решающий матч пройдет 25-го декабря

Команда организации Коноплянки вышла в гранд-финал United21 League Season 24

ENCE Academy

Новина українською

В период с 8-го по 25-е декабря проходит турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - United21 League Season 24. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

Украинская команда киберспортивной организации Евгения Коноплянки сумела пробиться в гранд-финал ивента. В частности, в финале верхней сетки плей-офф kONO.ECF переиграли молодежный состав ENCE (ENCE Academy):

  • 13:9 на Dust2,
  • 13:10 на Mirage.
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Таким образом, в решающем ивенте kONO.ECF сыграют против победителя пары ENCE Academy - WOPA. Сам же гранд-финал 24-го сезона United21 League пройдет 25-го декабря. Начало - в 11:00, по Киеву.

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киберспорт kONO.ECF
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